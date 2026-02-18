أولاد الراعي الحلقة 1 .. القبض على ماجد المصري في بيروت

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل «أولاد الراعي»، ضمن منافسات دراما رمضان 2026، بداية قوية، اتسمت بالإيقاع السريع والتصاعد الدرامي؛ حيث حملت الأحداث قدرًا كبيرًا من التشويق والتوتر.

وخلال مجريات الحلقة الأولى من مسلسل «أولاد الراعي»، طلبت «نور» (نوران ماجد) من «راغب الراعي» الهروب إلى خارج البلاد؛ خشية ملاحقة أفراد العصابة لهما، في مشهد عكس حالة القلق والتهديد الدائم التي تهيمن على أجواء العمل.

كما تضمنت الأحداث مشهدًا محوريًا، أقدم خلاله «راغب» على تفريغ سلاحه من الذخيرة وترك رصاصة واحدة فقط، قبل أن يضع المسدس في يد «نور» ويوجهه نحو رأسه، ثم ضغط على الزناد عدة مرات، في محاولة لاختبار مدى خوفها، مؤكدًا في النهاية أن طبيعة حياته لا تسمح بالتردد أو إظهار الضعف.

وفى تطور مفاجئ، ألقت السلطات القبض على شخصية «راغب الراعي» التي يجسدها الفنان ماجد المصري في قلب العاصمة اللبنانية بيروت.



مسلسل أولاد الراعي

العمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.

وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.

ومع تضخم الثروة والنفوذ؛ تدخل الشخصيات في صراعات داخلية وخارجية، حيث تتشابك المصالح وتظهر الخلافات، ما يضع الأشقاء أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنوه معًا، وتكشف الوجه الآخر للقوة والسلطة.

مسلسل أولاد الراعي بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين.

والعمل من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، خالد شكري، محمود شكري، طه زغلول، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج شركة فنون مصر.