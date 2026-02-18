بالقفطان والطرحة.. هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها احتفالاً بقدوم شهر رمضان | شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية قفطان رمضاني و طرحة سوداء .

وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمى على إنستجرام رسالة لجمهورها :"رمضان كريم ..يارب يكون شهر جبر خاطر وفرحة وسلام داخلي لكل واحد فيكم".

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.