قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالقفطان والطرحة.. هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها احتفالاً بقدوم شهر رمضان | شاهد

هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
رنا عصمت

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور  بإطلالة ملفتة مرتدية قفطان رمضاني و طرحة سوداء .

وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمى على إنستجرام رسالة لجمهورها :"رمضان كريم ..يارب يكون شهر جبر خاطر وفرحة وسلام داخلي لكل واحد فيكم". 

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

May be an image of overcoat
No photo description available.
هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم هيفاء وهبي صور هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي الرمضانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

ترشيحاتنا

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق

دروس التراويح 2026.. رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الصيام ممارسة تطبيقية للإحسان

بالصور

على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب

هنتسحر إيه النهاردة .. تشكيلة من 3 أكلات | هتشبع وتمنع العطش

سحور رمضان
سحور رمضان
سحور رمضان

بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة

بالقفطان والطرحة.. هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها احتفالاً بقدوم شهر رمضان | شاهد

هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد