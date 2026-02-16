هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بفستان لافت.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة هيفاء وهبي

لافتت هيفاء وهبي الأنظار في احدث ظهور، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالتطريزات ذات الألوان المميزة المتناسقة مع لون بشرتها.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء ذا كعب عالي، وتزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، بدت هيفاء وهبي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.