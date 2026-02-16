الخارجية الفلسطينية: قرارات إسرائيل بشأن الضفة تمثل تصعيدا خطيرا

اعتبرت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكان، أن القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية تمثل "تصعيدا خطيرا ومقصود".

وقالت أغابكيان ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الاثنين ـ إن أي قرار تتخذه دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي قرارات أحادية تنتهك القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن أي قرار بشأن ضم الاراضي الفلسطيني هي محاولة لشرعنة جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وبشأن سلاح حركة حماس، قال وزيرة الخارجية الفلسطينية إن هناك اتفاق تم التوصل إليه بشأن هذا الملف وأطراف تراقب تنفيذه ، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام به.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت أمس من خطورة قرار حكومة الاحتلال تحويل أراضي الضفة إلى ما يسمى "أملاك دولة" ، مؤكدة أن هذا القرار مخالف للقانون الدولي وتهديد للاستقرار.