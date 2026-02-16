أهلاوي وحيد وثنائي بيراميدز ضمن تشكيل الأفضل بالجولة الـ6 بدوري أبطال أفريقيا

انتهت منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، حيث حست 8 أندية التواجد في دور ربع النهائي .

ونجح الأهلي وبيراميدز في تصدر مجموعاتهم في دوري أبطال أفريقيا والصعود لربع النهائي بعد 6 جولات قوية.

وتأهل كلا من الهلال السوداني وبيراميدز والأهلي وستاد مالي بجوار نهضة بركان والجيش الملكي وصن دوانز والترجي التونسي.

وشهدت الجولة الأخيرة للأهلي السقوط في التعادل السلبي أمام فريق الجيش الملكي على ستاد القاهرة في مباراة قوية ووسط أحداث مثيرة.

وكشف سوفا سكور العالمي والمتخصص في الأرقام والإحصائيات عن تشكيل الأفضل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتواجد لاعب واحد فقط من جانب النادي الأهلي في تشكيل الأفضل بالجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وظهر ثنائي بيراميدز إيفرتون وأسامة جلال ضمن التشكيل الأفضل.

وجاء تشكيل الأفضل في الجولة الـ6 بدوري أبطال أفريقيا كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد رضا “ الجيش الملكي ”

الدفاع : ستيفي أبويلا “ الهلال السوداني” - أسامة جلال “ بيراميدز” - ياسر إبراهيم “ الأهلي ” - محمد حسين “ يانج أفريكانز”

الوسط : دوكي أبويا “ يانج أفريكانز” - يوسف مهري “ نهضة بركان” - إيفرتون “ بيراميدز” - باول باسيني “نهضة بركان ” - منير شويعر"نهضة بركان"

الهجوم : بريان ليون مونيز “صن داونز”