بيراميدز "الأقوى" في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2025/2026

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة لموسم 2025/2026، ليُبرز نادي حضوره القوي كأحد أبرز الفرق في البطولة، بعد أن تصدر الإحصائيات القياسية في عدة جوانب فنية.

وجاء أداء بيراميدز في دور المجموعات كالتالي:

الأكثر فوزًا: 5 انتصارات من أصل 6 مباريات

5 انتصارات من أصل 6 مباريات الأقل خسارة: لم يخسر أي مباراة

لم يخسر أي مباراة الأعلى رصيدًا: 16 نقطة

16 نقطة أقوى هجوم: سجل 14 هدفًا

سجل 14 هدفًا أقوى دفاع: استقبل هدفين فقط

ويعكس هذا الأداء المتوازن بين الهجوم والدفاع قوة الفريق وإمكانياته في المنافسة على اللقب القاري، مع الحفاظ على ثبات النتائج طوال دور المجموعات، مما يمنحه ثقة كبيرة قبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي.

بيراميدز يدخل الآن مرحلة الأدوار الإقصائية بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن أثبت نفسه كأقوى الفرق خلال مرحلة المجموعات.