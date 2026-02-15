قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأرقام.. مقارنة بين آخر ثلاثة مدربين للأهلي في أول 23 مباراة
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيراميدز "الأقوى" في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2025/2026

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة لموسم 2025/2026، ليُبرز نادي حضوره القوي كأحد أبرز الفرق في البطولة، بعد أن تصدر الإحصائيات القياسية في عدة جوانب فنية.

وجاء أداء بيراميدز في دور المجموعات كالتالي:

  • الأكثر فوزًا: 5 انتصارات من أصل 6 مباريات
  • الأقل خسارة: لم يخسر أي مباراة
  • الأعلى رصيدًا: 16 نقطة
  • أقوى هجوم: سجل 14 هدفًا
  • أقوى دفاع: استقبل هدفين فقط

ويعكس هذا الأداء المتوازن بين الهجوم والدفاع قوة الفريق وإمكانياته في المنافسة على اللقب القاري، مع الحفاظ على ثبات النتائج طوال دور المجموعات، مما يمنحه ثقة كبيرة قبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي.

بيراميدز يدخل الآن مرحلة الأدوار الإقصائية بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن أثبت نفسه كأقوى الفرق خلال مرحلة المجموعات.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

