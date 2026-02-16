قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ماضية في تكريس سيطرتها على أراضي الضفة

مستشار الرئيس الفلسطيني : إسرائيل ماضية في تكريس سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية
مستشار الرئيس الفلسطيني : إسرائيل ماضية في تكريس سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية
أ ش أ

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، اليوم الأحد، أن القرار الإسرائيلي بتسجيل أراضي الضفة الغربية هو السطر الأخير لنسف العملية السياسية أو أي امكانية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وقال الهباش - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن إسرائيل مضت في تكريس سياساتها الرامية إلى السيطرة الكاملة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وهذا يعد تحد جديد للقانون الدولي والشرعية الدولية والإرادة الدولية".

وأضاف أننا ليس أمامنا حاليا سوى الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لأن المجتمع الدولي والظروف الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية جردتنا من كل الأدوات والأسلحة التي يمكن أن نواجه بها مثل هذا الإجراء الإسرائيلي .

وأشار إلى أننا لن نسلم بهذا القرار الإسرائيلي ولن نقبل به ولن نستسلم له ، ولكننا مقبلون على أوضاع أكثر صعوبة في مواجهة تلك القرارات الإسرائيلية المتطرفة.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماض في سياسته لضم أراضي الضفة الغربية بالرغم من اعتراض ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك الأمر لأنه يريد القضاء على العملية السياسية وعملية السلام في الشرق الأوسط برمتها.

وشدد الهباش على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لهذا القرار وسيقاوم الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة كما قاومه في الماضي سيقاومه الآن وفي المستقبل.

الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني قاضي قضاة فلسطين تسجيل أراضي الضفة الغربية تطبيق قرارات الشرعية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد