مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ماضية في تكريس سيطرتها على أراضي الضفة

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، اليوم الأحد، أن القرار الإسرائيلي بتسجيل أراضي الضفة الغربية هو السطر الأخير لنسف العملية السياسية أو أي امكانية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وقال الهباش - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن إسرائيل مضت في تكريس سياساتها الرامية إلى السيطرة الكاملة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وهذا يعد تحد جديد للقانون الدولي والشرعية الدولية والإرادة الدولية".

وأضاف أننا ليس أمامنا حاليا سوى الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لأن المجتمع الدولي والظروف الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية جردتنا من كل الأدوات والأسلحة التي يمكن أن نواجه بها مثل هذا الإجراء الإسرائيلي .

وأشار إلى أننا لن نسلم بهذا القرار الإسرائيلي ولن نقبل به ولن نستسلم له ، ولكننا مقبلون على أوضاع أكثر صعوبة في مواجهة تلك القرارات الإسرائيلية المتطرفة.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماض في سياسته لضم أراضي الضفة الغربية بالرغم من اعتراض ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك الأمر لأنه يريد القضاء على العملية السياسية وعملية السلام في الشرق الأوسط برمتها.

وشدد الهباش على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لهذا القرار وسيقاوم الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة كما قاومه في الماضي سيقاومه الآن وفي المستقبل.