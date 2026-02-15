مسئول أفغاني يعلن دعم بلاده لإيران في حال تعرضها لهجوم أمريكي

صرح المتحدث باسم القائد الأعلى لأفغانستان ذبيح الله مجاهد، بأن إيران ستحقق النصر في حال تعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة، معربا عن استعداد بلاده للتضامن والتعاون مع طهران.

و قال مجاهد: "نحن لا نؤيد الحروب والصراعات. ولكن في المرة السابقة عندما وقع هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت النتيجة انتصار إيران. وأعتقد أن الأمر سيكون كذلك هذه المرة أيضا. لأن إيران تمتلك القوة. إيران على حق ولها الحق في الدفاع عن نفسها"، و ذلك بحسب وكالة الأنباء الأفغانية "AVA-press".





وأضاف المسؤول الأفغاني: "إذا تلقينا أي طلب، فإن الأفغان مستعدون، في حدود إمكانياتهم، لإبداء التضامن والتعاون مع الشعب الإيراني في حال حدوث صعوبات عسكرية. نأمل ألا تقع حرب بين البلدين".





تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد الجولة التالية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، المقررة يوم الثلاثاء في جنيف، وسط تصعيد متبادل في التصريحات. فقد حذرت سلطات الجمهورية الإسلامية من أن رد البلاد سيكون "حازما ومؤلما" في حال وقوع أي هجوم أمريكي.