سعر الذهب عيار 18 اليوم 16-2-2026
أخبار التوك شو| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.. وأحمد موسى: 2.35 مليون عامل بجهاز مستقبل مصر
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
أخبار العالم

مسئول أفغاني يعلن دعم بلاده لإيران في حال تعرضها لهجوم أمريكي

هاجر رزق

صرح المتحدث باسم القائد الأعلى لأفغانستان ذبيح الله مجاهد، بأن إيران ستحقق النصر في حال تعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة، معربا عن استعداد بلاده للتضامن والتعاون مع طهران.

و قال مجاهد: "نحن لا نؤيد الحروب والصراعات. ولكن في المرة السابقة عندما وقع هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت النتيجة انتصار إيران. وأعتقد أن الأمر سيكون كذلك هذه المرة أيضا. لأن إيران تمتلك القوة. إيران على حق ولها الحق في الدفاع عن نفسها"، و ذلك بحسب وكالة الأنباء الأفغانية "AVA-press".


 

وأضاف المسؤول الأفغاني: "إذا تلقينا أي طلب، فإن الأفغان مستعدون، في حدود إمكانياتهم، لإبداء التضامن والتعاون مع الشعب الإيراني في حال حدوث صعوبات عسكرية. نأمل ألا تقع حرب بين البلدين".


 

تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد الجولة التالية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، المقررة يوم الثلاثاء في جنيف، وسط تصعيد متبادل في التصريحات. فقد حذرت سلطات الجمهورية الإسلامية من أن رد البلاد سيكون "حازما ومؤلما" في حال وقوع أي هجوم أمريكي.

