مسئول هندي: اتفاق التجارة الحرة بين نيودلهي ولندن سيدخل حيز التنفيذ في أبريل 2026

كشف مسؤول من الحكومة الهندية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يدخل اتفاق التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ في أبريل 2026، وذلك بعد توقيع اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين البلدين في يوليو 2025.

وبموجب الاتفاق، ستدخل 99% من الصادرات الهندية إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بينما ستخفض الهند الرسوم على المنتجات البريطانية، بما في ذلك السيارات والمشروبات الروحية، بحسب ما نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

ويحتاج الاتفاق إلى موافقة البرلمان البريطاني قبل دخوله حيز التنفيذ، بينما تتم الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات في الهند من قبل مجلس الوزراء الاتحادي، وبعد تصديق البرلمان البريطاني، سيتم تنفيذ الاتفاق في موعد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وكان مجلس العموم البريطاني قد عقد مناقشة بشأن الاتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أكد وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة البريطاني كريس براينت، أن الاتفاق يمثل إنجازًا كبيرًا يتجاوز السوابق السابقة للهند في فتح أسواقها أمام الشركات البريطانية.

ويخضع الاتفاق حاليًا لعملية تصديق في البرلمان البريطاني، والتي تشمل مناقشات في مجلسي العموم واللوردات، بالإضافة إلى مراجعات من قبل اللجان المختصة، قبل دخوله حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

ويهدف الاتفاق إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية بين البلدين، التي تبلغ حاليًا نحو 56 مليار دولار، بحلول عام 2030، بين خامس وسادس أكبر اقتصادين في العالم.

وبموجب الاتفاق، فتحت الهند سوقها أمام مجموعة من السلع الاستهلاكية البريطانية، بما في ذلك الشوكولاتة والبسكويت ومستحضرات التجميل، في حين ستحصل على فرص أكبر لتصدير منتجات مثل المنسوجات والأحذية والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعدات الرياضية والألعاب.