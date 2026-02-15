قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 18 اليوم 16-2-2026
أخبار التوك شو| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.. وأحمد موسى: 2.35 مليون عامل بجهاز مستقبل مصر
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول هندي: اتفاق التجارة الحرة بين نيودلهي ولندن سيدخل حيز التنفيذ في أبريل 2026

مسؤول هندي: اتفاق التجارة الحرة بين نيودلهي ولندن سيدخل حيز التنفيذ في أبريل 2026
مسؤول هندي: اتفاق التجارة الحرة بين نيودلهي ولندن سيدخل حيز التنفيذ في أبريل 2026
أ ش أ

 كشف مسؤول من الحكومة الهندية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يدخل اتفاق التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ في أبريل 2026، وذلك بعد توقيع اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين البلدين في يوليو 2025.

وبموجب الاتفاق، ستدخل 99% من الصادرات الهندية إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بينما ستخفض الهند الرسوم على المنتجات البريطانية، بما في ذلك السيارات والمشروبات الروحية، بحسب ما نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

ويحتاج الاتفاق إلى موافقة البرلمان البريطاني قبل دخوله حيز التنفيذ، بينما تتم الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات في الهند من قبل مجلس الوزراء الاتحادي، وبعد تصديق البرلمان البريطاني، سيتم تنفيذ الاتفاق في موعد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وكان مجلس العموم البريطاني قد عقد مناقشة بشأن الاتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أكد وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة البريطاني كريس براينت، أن الاتفاق يمثل إنجازًا كبيرًا يتجاوز السوابق السابقة للهند في فتح أسواقها أمام الشركات البريطانية.

ويخضع الاتفاق حاليًا لعملية تصديق في البرلمان البريطاني، والتي تشمل مناقشات في مجلسي العموم واللوردات، بالإضافة إلى مراجعات من قبل اللجان المختصة، قبل دخوله حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

ويهدف الاتفاق إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية بين البلدين، التي تبلغ حاليًا نحو 56 مليار دولار، بحلول عام 2030، بين خامس وسادس أكبر اقتصادين في العالم.

وبموجب الاتفاق، فتحت الهند سوقها أمام مجموعة من السلع الاستهلاكية البريطانية، بما في ذلك الشوكولاتة والبسكويت ومستحضرات التجميل، في حين ستحصل على فرص أكبر لتصدير منتجات مثل المنسوجات والأحذية والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعدات الرياضية والألعاب.

مسؤول من الحكومة الهندية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة توقيع اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة السوق البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

ترشيحاتنا

روما

روما يتعادل مع نابولي 2-2 في الدوري الإيطالي

سموحة

ديربي الإسكندرية | قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد في الدوري

كامويش

بينط في حمام سباحة.. سهام صالح تهاجم مهاجم الأهلي بعد التعادل أمام الجيش المغربي

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد