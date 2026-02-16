وصل للكنز فى الجبل .. ضبط عامل بأسيوط يحوز 509 قطع أثرية | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 509 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) بحيازة قطع أثرية للإتجار بها.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على 509 قطعة أثرية، وبمواجهته إعترف بأنها ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية وتعود للعصور (الفرعونية، اليونانية، الرومانية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



