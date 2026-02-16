قبل إجراء المؤتمر العام يوم 5 مارس.. 3 مرشحين يخوضون انتخابات رئاسة حزب المحافظين حتى الآن

تقدم 3 مرشحين حتى الآن لرئاسة حزب المحافظين ، حيث من المقرر الانتخابات يوم 5 مارس 2026.

تقدم المهندس عماد الشريف بأوراقه للترشح لرئاسة حزب المحافظين، كما تقدم فيصل سالم بأوراقه ضمن قائمة الشريف على مقعد نائب الرئيس، بحسب ما ذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل الحزب.

ويعد المهندس عماد الشريف أحد مؤسسي الحزب، ويشغل حالياً عضوية الهيئة العليا والمكتب السياسي بحزب المحافظين، كما يشغل فيصل سالم عضوية الهيئة العليا بالحزب حالياً.

وتقدم محمد خطاب بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين، كما تقدم شريف النمر بأوراقه ضمن قائمة خطاب على مقعد نائب الرئيس، بحسب ما ذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل الحزب.

ويعد محمد خطاب أحد مؤسسي الحزب، ويشغل حاليا رئاسة لجنة الشئون القانونية بالحزب، إلى جانب عضوية المكتب السياسي والهيئة العليا، كما يشغل شريف النمر عضوية الهيئة العليا بحزب المحافظين حالياً.

وتقدم مجدي حمدان بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين، كما تقدم سامي بدر الدين بأوراقه ضمن قائمة حمدان على مقعد نائب الرئيس، حسب ما ذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل الحزب.

ويشغل مجدي حمدان عضوية المكتب السياسي بالحزب، وكما يعد سامي بدر الدين أحد قيادات الحزب و خاض انتخابات مجلس النواب 2025 عن حزب المحافظين.

ويعقد حزب المحافظين المؤتمر العام للحزب لإجراء الانتخابات الداخلية يوم 5 مارس 2026، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية.

يُذكر أن لجنة انتخابات حزب المحافظين كانت قد اعلنت مسبقًا عن فتح باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية، اعتبارًا من 1 فبراير 2026 وحتى 15 فبراير 2026 (الأحد المقبل)، وذلك وفقًا للائحة الحزب المنظمة للعملية الانتخابية.

ويشمل فتح باب الترشح منصب رئيس حزب المحافظين ونائبه، وعضوية الهيئة العليا للحزب، على أن يقتصر الترشح على الأعضاء المجددين لعضويتهم لعام 2026، والمُدرجين ضمن الكشوف النهائية المعتمدة للجمعية العمومية.