الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة

تم الدكتور تعيين الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف محافظا بدمياط خلفا للدكتور ايمن الشهابي

الدكتور حسام الدين فوزى كان يشغل منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية منذ نوفمبر 2019.

ولد في 31 يناير 1980 وشغل مناصب أكاديمية وهندسية عديدة منها مستشار هندسي لمحافظة كفر الشيخ وقائم بأعمال وكيل كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، ويحمل دكتوراه في الفلسفة في الهندسة.

"أبرز المعلومات والخبرات"

المؤهل العلمي، حصل على دكتوراه الفلسفة في الأشغال العامة (المساحة) من كلية الهندسة بجامعة المنوفية.

الوظائف الأكاديمية: عمل مدرساً ومساعداً بقسم الهندسة المدنية في جامعة المنوفية ثم مدرساً وأستاذاً مساعداً ورئيساً لمجلس قسم الهندسة المدنية بجامعة كفر الشيخ.

شغل منصب المستشار الهندسي لمحافظة كفر الشيخ، ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وممثل قسم الهندسة المدنية في مركز البحوث والاستشارات الهندسية.

"المناصب السياسية"

أدى اليمين الدستورية

نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية في نوفمبر 2019.

يعد د. حسام الدين فوزي من الكفاءات الأكاديمية التي تم اختيارها ضمن حركة نواب المحافظين من الشباب، وتولى الإشراف على العديد من المشروعات والإنشاءات الهندسية.