برلمان

رئيس كتلة النور بالبرلمان: الحفاظ على جيش مصر ضرورة لمواجهة الإجرام والإرهاب المحيط بنا

النائب أحمد خليل خيرالله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور
النائب أحمد خليل خيرالله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد  النائب أحمد خليل خيرالله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين ، موافقته على تعديل قانون الخدمة العسكرية و الوطنية ، و قال : “ما نراه في دول في المنطقة من حروب وتقسيم وتفكيك دول وفتن و ميليشات، يؤكد ما كنا نقوله منذ 13 عاما عن الحفاظ على جيش مصر”.

و أضاف: “ نحن بصدد قانون يبعث رسالة أن الإجرام والإرهاب محيط  بنا مهما اختفى،و  انظروا حولنا ما يتم من تفكيك الأوطان من خلال تفكيك جيوشها ”.

وتابع : " الوطن مش فندق عاجبك تقعد مش عاجبك تمشي ، و لو اختلفت مع ابوك في إدارة البلد لا يجب ان يكون هذا مفتاح ان تدخل الأعداء جوه البيت بص على يمينك و على شمالك حوالينا ".

و قال :" تفكيك الأوطان يكون بتفكيك جيوشها، و  نحن نتحدث عن بديهيات في هذا الزمن المؤلم ، و اهتمامانا بجيشنا جعله سبب ان تكمل هذا البلد بين ناس عايزة تحكمنا بمليشيات و ناس عايزة تجيب لنا اجنبي على دبابة  ، فان نختلف في وطن امنيين ، افضل من ان نتفق في خيام الاجئين اتى نراها من حولنا . و اللي بيقول رأيت في الغرب اسلام بلا مسلمين ، هاقوله شفت ابستين"

النائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور الجلسة العامة لمجلس النواب تعديل قانون الخدمة العسكرية و الوطنية جيش مصر

