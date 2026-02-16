تعافي من الإصابة.. رافينيا يتصدر قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا بالليجا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة الفريق لمواجهة جيرونا مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب مونتيليفي.

وشهدت القائمة عودة البرازيلي رافينيا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن آخر جولتين في الدوري الإسباني، وأيضًا عن مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ما يعزز الخيارات الهجومية لبرشلونة في مباراة اليوم.

قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا:

حراس المرمى: جوان جارسيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين

خط الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جول كوندي – إريك جارسيا

خط الوسط: فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – تومي

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – رافينيا – روني بردجي.

ويأمل برشلونة في استغلال عودة رافينيا لتعزيز قدراته الهجومية واستعادة صدارة الدوري الإسباني، بعد أن تقدم ريال مدريد مؤقتًا في الصدارة، في مواجهة تبدو مهمة للحفاظ على الزخم قبل المباريات الحاسمة المقبلة.