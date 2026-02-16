قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة المحمول تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة ومفاجأة بشأن الأسعار
محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعافي من الإصابة.. رافينيا يتصدر قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا بالليجا

رافينيا - يامال
رافينيا - يامال
إسراء أشرف

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة الفريق لمواجهة جيرونا مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب مونتيليفي.

وشهدت القائمة عودة البرازيلي رافينيا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن آخر جولتين في الدوري الإسباني، وأيضًا عن مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ما يعزز الخيارات الهجومية لبرشلونة في مباراة اليوم.

قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا:

حراس المرمى: جوان جارسيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين
خط الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جول كوندي – إريك جارسيا

خط الوسط: فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – تومي

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – رافينيا – روني بردجي.

ويأمل برشلونة في استغلال عودة رافينيا لتعزيز قدراته الهجومية واستعادة صدارة الدوري الإسباني، بعد أن تقدم ريال مدريد مؤقتًا في الصدارة، في مواجهة تبدو مهمة للحفاظ على الزخم قبل المباريات الحاسمة المقبلة.

برشلونة رافينيا الدوري الإسباني قائمة برشلونة جيرونا

