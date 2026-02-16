آرسنال يدخل سباق التعاقد مع نوسا.. ولايبزيج يحدد سعرًا ضخمًا لرحيله

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي آرسنال في سباق التعاقد مع النرويجي أنطونيو نوسا، جناح آر بي لايبزيج، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة تدعيم الصفوف استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب موقع "CaughtOffside" المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن آرسنال يراقب اللاعب عن كثب منذ عدة أشهر، لينضم إلى كل من أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد في دائرة المهتمين بالحصول على خدماته.

وأشار التقرير إلى أن لايبزيج قد يطلب مبلغًا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو للموافقة على رحيله، ما ينذر بمنافسة قوية بين الأندية الراغبة في ضمه، خاصة أنه يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الألماني.

ويواصل نوسا تطوره اللافت منذ بروزه مع كلوب بروج قبل انتقاله إلى لايبزيج، الذي يُعرف بقدرته على صقل المواهب الشابة وتطويرها.

على صعيد آخر، يعيش آرسنال فترة مميزة محليًا، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة بعد مرور 26 جولة، محققًا 17 انتصارًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، في مشوار يعكس استقرارًا واضحًا في سباق المنافسة على اللقب.

كما يملك “الجانرز” الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبًا، غير أن الفريق لم يتوج بالبطولة منذ موسم 2019-2020، وهو الموسم الأول للمدرب ميكيل أرتيتا، إضافة إلى إخفاقه في تجاوز الدور الرابع خلال المواسم الخمسة الماضية، ما يمنح مشواره الحالي في البطولة أهمية خاصة لاستعادة بريقه في أقدم المسابقات الإنجليزية.