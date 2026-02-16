قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

رئيس برلمانية المؤتمر: الخدمة العسكرية شرف لكل المصريين وتعزز شعور الأسر بالشراكة في حماية الوطن

أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن تعديلات قانون الخدمة العسكرية  تحمل بعدإنساني واجتماعي مهم جدا .


وأشار عصام، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم ،الي أن التعديل يؤكد على أن الدولة لاتنسي أبنائها من الشهداء والمصابين وأسرهم اللي دفعوا الثمن غالب لحماية البلد والحفاظ على أمندها


واكد  رئيس برلمانية المؤتمر، على أن الخدمة العسكرية شرف  وسام على صدرنا جميعا ، وتعلم شبابنا الإنضباط والالتزام وتحمل المسؤولية وتجعل كل بيت مصري يشعر أنه هو شريك في حماية الوطن وبناءه

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر انه بالنسبة للمادة رقم 52 من التعديلات المعروضة والخاصة بالمتخلفين على الاستدعاء أرجو أن يتم الأخذ في الاعتبار ضرورة اتباع طرق ووسائل تانية لتبليغ الاستدعاء بالأضافة إلى الطرق المعمول بها للتاكد من وصول الاستدعاء لصاحبه وأنه لم ينفذه عن عمد وبالتالي يستحقوا العقوبة المكررة وأضاف حتي لا يتفاجئ أنه كان مطلوب للاستدعاء ولم يعلم لانه لم يستدل على عنوانه
واقترح ان يتم إرسال رسالة نصية للمطلوب للاستدعاء له ولاحد أقاربه من الدرجة الأولى و إلزامه في نهاية خدمته العسكرية اخطار مكتب التجنيد التابع له بأي تغيير أو تعديل في محل أقامته أو رقم تلفونه

وبنهاية كلمتي بشكر القيادة السياسية اللي حافظت على البلد وحافظت على تماسكها والاستقرار حتي نشعر  بالأمن والأمان. 

أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية المؤتمر تعديلات قانون الخدمة العسكرية

بالصور

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

فيديو

