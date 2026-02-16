رئيس برلمانية المؤتمر: الخدمة العسكرية شرف لكل المصريين وتعزز شعور الأسر بالشراكة في حماية الوطن

أكد النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن تعديلات قانون الخدمة العسكرية تحمل بعدإنساني واجتماعي مهم جدا .



وأشار عصام، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم ،الي أن التعديل يؤكد على أن الدولة لاتنسي أبنائها من الشهداء والمصابين وأسرهم اللي دفعوا الثمن غالب لحماية البلد والحفاظ على أمندها



واكد رئيس برلمانية المؤتمر، على أن الخدمة العسكرية شرف وسام على صدرنا جميعا ، وتعلم شبابنا الإنضباط والالتزام وتحمل المسؤولية وتجعل كل بيت مصري يشعر أنه هو شريك في حماية الوطن وبناءه

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر انه بالنسبة للمادة رقم 52 من التعديلات المعروضة والخاصة بالمتخلفين على الاستدعاء أرجو أن يتم الأخذ في الاعتبار ضرورة اتباع طرق ووسائل تانية لتبليغ الاستدعاء بالأضافة إلى الطرق المعمول بها للتاكد من وصول الاستدعاء لصاحبه وأنه لم ينفذه عن عمد وبالتالي يستحقوا العقوبة المكررة وأضاف حتي لا يتفاجئ أنه كان مطلوب للاستدعاء ولم يعلم لانه لم يستدل على عنوانه

واقترح ان يتم إرسال رسالة نصية للمطلوب للاستدعاء له ولاحد أقاربه من الدرجة الأولى و إلزامه في نهاية خدمته العسكرية اخطار مكتب التجنيد التابع له بأي تغيير أو تعديل في محل أقامته أو رقم تلفونه

وبنهاية كلمتي بشكر القيادة السياسية اللي حافظت على البلد وحافظت على تماسكها والاستقرار حتي نشعر بالأمن والأمان.