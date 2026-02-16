قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
حوادث

وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان

وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .

 جاء بها :
بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يُطيب لى وهيئة الشرطة أن نتوجه لسيادتكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضـان المعظـم .

ونحن إذ نستقبل أيام وليالى هذا الشهر الكريم .. والتى يتجلى فيه رب العزة علينا بنفحاته وفيوضٍ من بركاته .. نتوجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء أن تحيا مصر كريمة عزيزة أبية .. بفضل عطاء أبنائها المخلصين وتضحيات أبطالها المرابطين فى شتى مواقع مسيرة العمل الوطنى ولتبقى أرض الكنانة فى حفظ الرحمن على مر الزمان ، واحة للخير والأمان .


وكل عـــــام وسيــادتكم بخــــير ،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور أسامة الأزهـــرى وزيـــــــر الأوقــــــاف.

جاء بها :
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ..  يُطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لكم بأخلص التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات .


إننا وبحلول هذا الشهر الكريم الذى أنزل الله فيه القرآن هدى وبشرى للإنسانية .. وترجمت أحكامه قيم الإعتدال والوسطية ودعت لسبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة .. نتوجه للمولى القدير أن يُبارك جهودكم فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته راجين لمسيرتكم الوطنية المخلصة دوام التوفيق والسداد .. وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا وشعوب الأمة الإسلامية والعربية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات . 


وكل عـــام وفضيلتكم بخــــير .


كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمــــد الطــيب " شيـخ الأزهـر " .

جاء بها :
يُطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .  

   
ونحن نستقبل شهر تتجلى فيه فيوضات الرحمن وتتهذب فيه الأنفس بقيم الصبر والمثابرة والعطاء وتغمر نفحات الإيمان والسعى لبلوغ الرضوان نتوجه للمولى العلى القدير .. أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً .. وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة ومصر والأمة الإسلامية والعربية باليمن والتقدم والإزدهــار .


وكل عـــــــام وفضيلتكم بخـــــير ،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشــار عصـــام فريــــــد رئيــس مجلــس الشــيوخ.

جاء بها :-
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .. يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم والوكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.
 

إن حلول هذا الشهر الكريم .. بما يحمله من نفحات الصبر والإيمان والدعوة إلى قيم الإيثار والعطاء .. نستمد منه دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل .. من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء .. مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وإزدهار.
 

وكل عـــــام وسيــادتكم بخــــير ،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشــار هشام بدوى رئيــس مجلـــس النـــواب  .

جاء بها:-                                                                            
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .. يُشرفنى أن أعرب لسيادتكم والوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بـدوام التوفيــق والســداد. 
 

إن حلول هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات الصبر والإيمان والدعوة إلى قيم الإيثار والعطاء .. نجد فيه مناسبة …

وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء شهر رمضان وزير الأوقاف شيخ الأزهر

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
طرق تحضير عصائر رمضانية
جنازة والدة ريم مصطفي
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
