انتحال صفة.. القبض على المتهمين بسرقة مبالغ مالية من مواطن على الطريق الدائرى| صور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" لقيامهم بإستيقافه وسرقته بالإكراه بأسلوب "إنتحال الصفة" بالطريق الدائرى بنطاق محافظة القاهرة وذلك حال عودته من مطار القاهرة الدولى.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 فبراير تبلغ لقسم شرطة المرج من (شخصين– مقيمان بمحافظة البحيرة) بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" بإستيقافهما بالطريق الدائرى وسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل حقيبة يد أحدهما بأسلوب "إنتحال الصفة" وذلك حال عودتهما من مطار القاهرة الدولى.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة ومستقليها (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القليوبية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط غالبية المبلغ المالى المستولى عليه وسبيكة ذهبية تم شرائها من ذات المبلغ من عميل سئ النية “له معلومات جنائية”، تم ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



