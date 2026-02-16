محاولات للاستحواذ الأجنبي على بنوك في سوريا.. فما هوية المستثمرين؟

أفادت صحف دولية بوجود مساعي للاستثمار في سوريا .

ذكرت الصحف بوجود محاولة من مجموعة استثمار القابضة القطرية التي يقودها الأخوان معتز ورامز الخياط أصحاب الأصل السوري واللذان يحملان الجنسية القطرية، الاستحواذ على حصص كبيرة في بنوك سورية مثل بنك سوريا الدولي الإسلامي.

إذا ما حدث ذلك، فستكون أول عملية استحواذ أجنبي بالقطاع المصرفي منذ سقوط النظام السابق.

وستكون عمليات الاستحواذ إضافة إلى محفظة متنامية من المشاريع والاستثمارات التي تمتلكها عائلة الخياط، والتي لديها بالفعل عقود لمشاريع توليد الطاقة في سوريا ولإعادة تطوير وتوسيع مطار دمشق.

يعود أصل الأخوان رامز ومعتز الخياط إلى سوريا فوالدهما محمد رسلان الخياط كان منفذًا لأعمال بنية تحتية وبناء لصالح الحكومة السورية قبل عقود.

وعُرف الرجل لفترة طويلة باعتباره واجهة اقتصادية لـ ماهر الأسد.

انضم معتز الخياط إلى أعمال والده ورجل الأعمال محمد حمشو، وبعد 2007 بدأ التقارب بينه وبين شخصيات نافذة في قطر من خلال التعاون في مشروعات قطرية كانت تنشأ في سوريا حينها.