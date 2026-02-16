قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. الرئيس السيسى يشهد أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم

​كتب محمد عبد المنعم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك على النحو التالي: 

- السيد الدكتور/ محمد سالمان موسى إبراهيم الزملوط، محافظاً لمطروح.

- السيد الدكتور/ أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري، محافظاً للجيزة.

- السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون، محافظاً لبورسعيد. 

- السيد الدكتور/ محمد هانئ جمال الدين غنيم، محافظاً للفيوم.

- السيد الدكتور/ علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد، محافظاً للغربية.

- السيد الدكتور/ إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظاً لجنوب سيناء.

- السيد المهندس/ أيمن محمد إبراهيم أحمد عطية، محافظاً للإسكندرية.

- السيدة/ حنان مجدي نور الدين محمد، محافظاً للوادي الجديد.

- السيد الدكتور/ حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف، محافظاً لدمياط.

- السيد المهندس/ عمرو حلمي حسان لاشين، محافظاً لأسوان.

- السيد/ نبيل السيد محمد حسب الله، محافظاً للإسماعيلية.

- السيد/ عمرو محمد السيد الغريب، محافظاً للمنوفية.

- السيد المهندس/ إبراهيم عبد القادر مكي محجوب، محافظاً لكفر الشيخ.

- السيد/ هاني رشاد علي السيد، محافظاً للسويس.

- السيد الدكتور/ مصطفى سليم أمين عبد الظاهر الببلاوي، محافظاً لقنا.

- السيد/ طارق راشد محمد محفوظ، محافظاً لسوهاج.

- السيد/ محمد سيد حسن علوان، محافظاً لأسيوط.

- السيد/ عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن السيد، محافظاً لبني سويف. 

- السيد الدكتور/ حسام الدين أحمد عبد الفتاح محمد علي، محافظاً للقليوبية.

- السيد الدكتور/ وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، محافظاً للبحر الأحمر. 

- السيد الدكتور/ أحمد أنور عطية العدل، نائباً لمحافظ القاهرة.

- السيد/ كمال سليمان محمود أحمد، نائباً لمحافظ سوهاج.

- السيد/ عمر محمود الشافعي الأكرت، نائباً لمحافظ القاهرة.

- السيد/ أسامة رزق محمد منصور داود، نائباً لمحافظ أسوان.

- السيد/ محمد نعمة عبده مرسي كجك، نائباً لمحافظ الوادي الجديد.

- السيد الدكتور/ حسين محمد مغربي سلامة، نائباً لمحافظ الدقهلية.

- السيدة الدكتورة/ أميرة يسن محمد هيكل، نائباً لمحافظ الإسكندرية.

- السيد الدكتور/ شادي يحيى عبد العظيم المشد، نائباً لمحافظ البحيرة. 

- السيد المهندس/ حسام الدين عبده محمد محمد، نائباً لمحافظ الغربية.

- السيد الدكتور/ محمد علي محمد طلب علي جبر، نائباً لمحافظ المنيا.

- السيد الدكتور/ محمد فوزي حسن عبد الرحيم، نائباً لمحافظ دمياط. 

- السيد/ محمد عبد الله محمد علام زيدان، نائباً لمحافظ السويس.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب أداء المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية، التُقطت لهم صورة تذكارية مع  الرئيس. 

وعقب ذلك عقد الرئيس اجتماعاً مع المحافظين ونوابهم الجدد، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث استهل سيادته اللقاء بالترحيب بهم وتقديم التهنئة، مؤكداً أهمية أن يُحسن كل محافظ استغلال ما تمتلكه محافظته من أدوات وموارد لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام. 

وشدد سيادته على الدور المحوري لكل محافظ، وضرورة العمل بإخلاص وتفانٍ بعيداً عن المجاملات، مع الإلمام بتفاصيل القضايا والمشكلات، والاستفادة من نواب المحافظين وكوادر الأجهزة التنفيذية، مع مراعاة خصوصية كل محافظة. وأوضح السيد الرئيس أن نجاح المحافظ في مهمته ينعكس مباشرة على مصلحة الدولة ككل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدّد على ضرورة التواصل المستمر بين المحافظين ونوابهم والمواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، والاهتمام بالمعدات والموارد المتاحة وحسن إدارتها، فضلاً عن التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال. 

كما أكد أهمية الالتزام بالشفافية والوضوح، والتواصل الدائم مع الحكومة ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك مع الرئيس عند الحاجة. 

ووجّه الرئيس بضرورة الاهتمام بملفات تقنين المخالفات، ومحطات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، والمدارس وانتظام الدراسة، إلى جانب نشر ثقافة الرياضة وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن  الرئيس شدّد كذلك على أهمية إشراف المحافظين شخصياً وبشكل مستمر على حملات النظافة، والانتهاء من المشروعات المرتبطة بمبادرة “حياة كريمة”، ومتابعة عمل المخابز، والتواجد الميداني لتذليل مشكلات المواطنين. 

كما وجّه بضرورة الإشراف الفعّال على مشروعات الإسكان وإنشاء المدن الجديدة، وتذليل العقبات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فضلاً عن التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، ومواجهة التعديات على الترع، والتعامل مع العشوائيات والمخالفات، والاهتمام بالتخطيط العمراني والهوية البصرية. وأكد السيد الرئيس كذلك على أهمية سعي كل محافظ بشكل مستمر لتنمية الموارد وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالمحافظة التي يتولى مسؤوليتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعالة لتذليل العقبات في المحافظات التي تستقبل السائحين، وتشجيع السياحة، بما يضمن تعزيز دورها السياحي.

