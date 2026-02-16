وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء بها:-

بمشـاعـر يملؤها التوقير لعظيم شخصكـم .. أتشــرف وهيئـة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. داعياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد .. وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب الإسلامية والعربية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات .

ونستقبل أيام هذا الشهر الكريم والتى تتعطر فيها القلوب بذكر المولى جل فى علاه .. وترتقى الأنفس بالترفع بالفضائل وإنكار الذات .. ونحن فى هيئة الشرطة نؤكد العزم على بذل المزيد من العمل والعطاء وإعلاء التضحية والفداء تحت قيادتكم الحكيمة .. فى سبيل رفعة وطننا الغالى ورخائه .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،



