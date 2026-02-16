قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور يشيد بجماهير القلعة البيضاء بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رئيس الوزراء السوداني: الحرب فرضت علينا ونحن دعاة سلام
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان

كتب محمود مطاوع

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قدوم شهر رمضان المُعظم، مُتوجهاً فيها بالأصالة عن نفسه؛ وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأخلص الأمنيات بهذه المناسبة.

 وأضاف رئيس الوزراء: "إننا يا سيادة الرئيس نغتنم هذه المناسبة المباركة، التي نستلهم من نفحاتها الروحانية الطيبة قيم الخير والتراحم والتآزر والعطاء، لندعو المولى عز وجل أن يُعيد هذا الشهر الفضيل على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، ودوام التوفيق والسداد، وأن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء".

