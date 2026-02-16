استشهاد شاب في غارة للاحتلال على مركبتين جنوب لبنان

استشهد الشاب محمد تحسين قشاقش، جراء غارة الاحتلال على مركبتين في بلدة حانين جنوب لبنان، صباح اليوم.





وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، تنفيذ ضربة جوية في بلدة حنين جنوب لبنان، قال إنها أسفرت عن مقتل مسؤول في حزب الله، في ثالث عملية من هذا النوع خلال أقل من 24 ساعة.

وبحسب إعلام رسمي لبناني، فقد استهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو مركبة في منطقة بنت جبيل، ما أدى إلى مقتل محمد تحسين حسن، الذي أفادت مصادر إسرائيلية بأنه كان يتولى مسؤولية شؤون القوى البشرية في حزب الله بالمنطقة، ويشرف على جهود إعادة تأهيل قدرات التنظيم هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلت صحيفة «معاريف»، إن «الضربة جاءت بناءً على معلومات استخباراتية جمعتها الفرقة 91»، مضيفاً أن المستهدف «كان يعمل على إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم حزب الله في جنوب لبنان»، معتبراً أن هذه الأنشطة تمثل «خرقاً للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان».

يذكر أنه ومنذ بدء سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024، واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق لبنانية متفرقة جنوباً وشرقاً، قائلة إنها تستهدف مواقع لحزب الله.