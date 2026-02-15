رئيس المخابرات العامة يلتقي المشير خليفة حفتر وينقل له تحيات الرئيس السيسي

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، القائد العام للقوات المسلحة، المشير أركان حرب "خليفة أبوالقاسم حفتر"، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة بمدينة بنغازي، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق أول ركن "خالد حفتر".

وكان في استقبال رئيس المخابرات العامة المصرية والوفد المرافق له، فور وصولهم إلى مدينة بنغازي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن "صدام حفتر".

خلال اللقاء، نقل اللواء حسن رشاد تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى القائد العام، مشيدًا بمستوى تطور العلاقات بين الجانبين، ومؤكدًا أهمية تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين الشقيقين.



وناقش الجانبان التطورات المحلية والإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.