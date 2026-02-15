قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ 8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هتكشف أسرارك في ثانية .. ميزة بـ نظارة "ميتا" الذكية تشعل جدل الخصوصية

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
شيماء عبد المنعم

أفادت تقارير حديثة، بأن شركة "ميتا" Meta تعيد تقييم إضافة خاصية التعرف على الوجوه إلى نظاراتها الذكية، مع احتمال طرحها في وقت مبكر من هذا العام. 

ووفقا للتقارير، تحمل الميزة المقترحة اسما داخليا هو "Name Tag"، وتقوم فكرتها على استخدام الكاميرا المثبتة في إطار نظارة للتعرف على الوجوه، ثم الاستعانة بمساعد ذكاء اصطناعي لاسترجاع معلومات الهوية المرتبطة بها.

وكانت “ميتا” قد ناقشت قدرات مشابهة منذ عام 2021 أثناء التخطيط للجيل الأول من نظاراتها الذكية، غير أن صعوبات تقنية وجدلا أخلاقيا حالا دون تنفيذها آنذاك، ومع تجاوز مبيعات النظارات التوقعات مؤخرا، أعادت الشركة هذا التوجه إلى جدول أعمالها.

نظارة ميتا الذكية 

مخاطر خصوصية معقدة

تقنيا، لا تعد تقنيات التعرف على الوجوه جديدة أو معقدة، فهي تستخدم يوميا في فتح الهواتف الذكية، وفي أنظمة التفتيش بالمطارات، وكذلك في أنظمة الدخول للمجمعات السكنية، ورغم ما توفره من سهولة وكفاءة، فإنها لطالما أثارت جدلا حول أمن المعلومات وحماية الخصوصية.

غير أن هذه الاستخدامات تتم ضمن نطاقات واضحة، حيث يكون الأفراد على علم بأنهم يخضعون لعملية التعرف وبالغرض منها. 

أما في حالة النظارات الذكية، فالأمر يختلف، إذ لا يحصل الشخص الذي يجري التعرف عليه على تنبيه واضح، على الرغم من أن هناك ضوءا صغيرا يشير إلى عمل كاميرا نظارة ميتا الذكية، إلا أنه يستخدم أيضا عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، وغالبا ما يكون غير ملحوظ.

والأهم أن التعرف على الوجوه في الهواتف أو أنظمة الدخول يتم بمبادرة من المستخدم الذي يعرض وجهه للجهاز، بينما في النظارات الذكية ينتقل زمام المبادرة إلى المستخدم الذي يسعى لاستخراج معلومات الآخرين. 

هذا التحول يجعل العملية أقرب إلى جمع معلومات عن الغير دون علمهم أو قدرتهم على التحكم في تدفق بياناتهم.

نظارة ميتا الذكية 

تحديات تقنية وتجارية

من الناحية التقنية، يتطلب التعرف الفوري على الوجوه تشغيل الكاميرا بشكل متواصل، وإجراء معالجة صور ومطابقة بيانات، وهو ما يحتاج إلى قدرة حوسبة عالية. 

وتعتمد النظارات الذكية حاليا على مزيج من المعالجة المحلية والسحابية، غير أن قدراتها تظل محدودة مقارنة بمتطلبات تشغيل دائم وعالي الكثافة.

حتى في حال الاعتماد على الحوسبة السحابية، فإن التفاعل المستمر مع الخوادم سيؤثر سلبا في عمر البطارية واستهلاك الطاقة، وهي مشكلات لا تزال فئة النظارات الذكية تعاني منها أساسا، من حيث التوازن بين الوزن والحجم وعمر البطارية ودرجة الحرارة.

حساسية قانونية ومجتمعية

المجتمع الأمريكي شديد الحساسية تجاه تقنيات القياسات الحيوية، وقد شهدت مدن ومؤسسات عدة نقاشات حول قانونية استخدام التعرف على الوجوه، خاصة في سياق إنفاذ القانون. 

وفي ظل هذه الأجواء، قد يؤدي إطلاق جهاز قابل للارتداء يتيح “كشف الهوية” في الأماكن العامة إلى تداعيات سلبية على سمعة الشركة.

كما أن “ميتا” تدير منصات اجتماعية كبرى مثل فيسبوك وإنستجرام وثريدز،ما يثير مخاوف إضافية بشأن ربط البيانات بين العالمين الرقمي والواقعي، وحتى لو أكدت الشركة أنها تستخدم بيانات متاحة للعامة فقط، فإن القلق الشعبي سيظل قائما.

الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح

في ظل غياب معايير موحدة تنظم العلاقة بين الأجهزة الذكية والخصوصية، يرى مراقبون أن أي خطوة لإدماج التعرف على الوجوه في النظارات الذكية يجب أن تسبقها ضوابط واضحة، أبرزها:

- توفير تنبيه ثنائي الاتجاه عند تفعيل التعرف على الوجوه.

- منح الشخص الذي يجري التعرف عليه حق الرفض.

- الفصل التقني أو المؤسسي بين قدرات التعرف وقواعد بيانات التواصل الاجتماعي.

وبغير ذلك، قد تتحول “الترقية الذكية” إلى استنزاف لثقة المستخدمين في الأجهزة القابلة للارتداء. 

ويرى محللون أن من الأفضل وضع قواعد واضحة قبل انتقال هذه التقنية من مرحلة العروض التقديمية والمذكرات الداخلية إلى الأسواق، تفاديا لتداعيات قد تطال المستخدمين والشركة وقطاع النظارات الذكية بأكمله.

ميتا التعرف على الوجوه ميتا Ray Ban نظارة ميتا الجديدة نظارة للتعرف على الوجوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

رونالدو

هدايا العام 41.. رونالدو يكتب عرضا شاملا للابهار| ايه الحكاية

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد