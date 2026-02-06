قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميتا تطلق تطبيقا جديدا لفيديوهات الذكاء الاصطناعي.. ما هو Vibes؟

Vibes
Vibes

أعلنت شركة ميتا Meta، عن أنها تختبر حاليا تطبيقا مستقلا جديدا يحمل اسم Vibes، بعد أن كان متاحا ضمن تطبيق Meta AI فقط. 

ووفقا لموقع TechCrunch، كان التطبيق قد أطلق لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي، ويتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تصفح موجز مخصص يعرض مقاطع مماثلة من مستخدمين آخرين.

ما هو Vibes؟

يشبه تطبيق Vibes منصات مثل تيك توك أو إنستجرام ريلز، لكن مع اختلاف جوهري يتمثل في أن جميع مقاطع الفيديو المعروضة فيه منشأة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

ومع إتاحة التطبيق خارج بيئة Meta AI، تسعى ميتا إلى وضعه كمنافس مباشر لتطبيق Sora التابع لشركة OpenAI، والذي أطلق بعد فترة قصيرة من إطلاق Vibes.

تطبيق Vibes

وقالت ميتا في بيانا لها : “بعد الزخم القوي الذي حققه Vibes داخل تطبيق Meta AI، نختبر الآن إصدارا مستقلا للبناء على هذا النجاح. لاحظنا أن المستخدمين يتجهون بشكل متزايد إلى هذا النمط لإنشاء واكتشاف ومشاركة مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي مع أصدقائهم. التطبيق المستقل يوفر مساحة مخصصة وأكثر تركيزا لهذه التجربة، وسنعمل على توسيعه مستقبلا بناء على ملاحظات المجتمع”.

وأوضحت ميتا أنها لا تشارك أرقاما محددة، لكنها أكدت أن أداء Vibes كان جيدا، مشيرة إلى أن استخدام Meta AI يواصل النمو منذ إطلاقه، وهو ما ترى فيه مؤشرا على وجود طلب حقيقي لتطبيق مستقل.

وأضافت الشركة أن وجود تطبيق منفصل يمنح المستخدمين تجربة أكثر تركيزا سواء من حيث إنشاء المحتوى أو التفاعل معه، مقارنة باستخدامه داخل Meta AI.

ويتيح تطبيق Vibes للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو من الصفر أو إعادة مزج مقاطع تظهر في موجزهم. 

كما يمكن إضافة عناصر بصرية جديدة، وإدراج موسيقى، وتعديل الأنماط قبل النشر. 

وبعد الانتهاء، يمكن مشاركة الفيديو مباشرة على موجز Vibes، أو إرساله عبر الرسائل الخاصة، أو نشره على قصص ورييلز إنستجرام وفيسبوك.

وأشارت ميتا إلى أن معدلات التعاون والمشاركة في التطبيق تشهد ارتفاعا ملحوظا، حيث يتم إرسال العديد من مقاطع Vibes إلى الأصدقاء، في سلوك يشبه إلى حد كبير طريقة استخدام مقاطع ريلز.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه ميتا مؤخرا عن اختبار اشتراكات مدفوعة عبر فيسبوك وإنستجرام وواتساب، إلى جانب خطط لاستكشاف نماذج اشتراك لميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Vibes.

ورغم أن التطبيق كان مجانيا منذ إطلاقه، تخطط ميتا لاعتماد نموذج مجاني يتيح عددا محدودا من فرص إنشاء الفيديوهات مجانا، مع إمكانية الاشتراك المدفوع لفتح مزايا إضافية وعدد أكبر من عمليات الإنشاء شهريا، على أن تبدأ اختبارات هذه الاشتراكات خلال الأشهر المقبلة.

