قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون الاعتداءات على الأطباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

انعقد اليوم الجمعة الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا السبت على استاد حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو بالجزائر.

حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الإفريقي «كاف» والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وكذلك مندوبو شبيبة القبائل، وتمت مناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب المباراة، وبدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

الزي التقليدي

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الفوسفوري.

بينما يرتدي فريق شبيبة القبائل قميصًا باللونين الأصفر والأخضر والشورت الأصفر والجورب الأصفر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم اللبني بالكامل.

الحضور لملعب اللقاء

كما تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد حسين آيت أحمد، قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق اللقاء، وفق اللوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم، وذلك استعدادًا لخوض مباراة شبيبة القبائل التي تقام في التاسعة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري مباراة الأهلي شبيبة القبائل الجزائري شبيبة القبائل مدينة تيزي وزو بالجزائر دوري أبطال إفريقيا الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

محمود حجازى

لا فخ ولا تلفيق.. رنا طارق زوجة الفنان محمود حجازي: الكاميرات كشفت الحقيقة

سهر الصايغ

سهر الصايغ تعلن وفاة عمتها وتطلب الدعاء لها

بوستر حفل محمد حماقي

محمد حماقي يحيي حفلا مع أفروجاك في الرياض.. 12 فبراير

بالصور

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد