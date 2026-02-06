تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

انعقد اليوم الجمعة الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا السبت على استاد حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو بالجزائر.

حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الإفريقي «كاف» والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وكذلك مندوبو شبيبة القبائل، وتمت مناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب المباراة، وبدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

الزي التقليدي

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الفوسفوري.

بينما يرتدي فريق شبيبة القبائل قميصًا باللونين الأصفر والأخضر والشورت الأصفر والجورب الأصفر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم اللبني بالكامل.

الحضور لملعب اللقاء

كما تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد حسين آيت أحمد، قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق اللقاء، وفق اللوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم، وذلك استعدادًا لخوض مباراة شبيبة القبائل التي تقام في التاسعة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.