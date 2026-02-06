التعادل يحسم مواجهة الجونة ومودرن سبورت في الدوري

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي الجونة ومودرن سبورت، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة دوري nile.

وافتتح حافظ إبراهيم التهديف لصالح الجونة في الدقيقة 78، وتعادل غنام محمد لصالح مودرن سبورت بهدف قاتل في الدقيقة 90 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة رفع مودرن سبورت رصيده للنقطة 21 ليحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع الجونة رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الـ11.

تشكيل مودرن سبورت خلال المباراة

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد دسوقي، علي فوزي

خط الوسط: محمد صبري، محمد مسعد، علي زعزع، غنام محمد، رشاد المتولي

هجوم: حسام حسن

وجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد يوسف، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، جودوين شيكا، خالد رضا، محمود ممدوح، أرنولد إيبا.