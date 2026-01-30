وليد دعبس يواصل الاحتفال بفوز مودرن سبورت أمام الإسماعيلي

أعرب الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال الدكتور وليد دعبس إن هذا الانتصار جاء نتيجة العمل الجاد والالتزام داخل منظومة الفريق.

وتابع: أشكر اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الجيد الذي ظهروا به طوال المباراة، فالفوز على فريق كبير بحجم الإسماعيلي ليس بالأمر السهل.

وأضاف: الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو التواجد في مركز مميز يليق باسم نادي مودرن سبورت.

وأردف:نثق بشكل كامل في الجهاز الفني واللاعبين، وهدفنا الاستمرار بنفس التركيز والانضباط خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم نادي مودرن سبورت.

واختتم تصريحاته قائلًا:نسعى لمواصلة العمل بكل قوة من أجل تقديم موسم مميز وتحقيق الأهداف التي وضعناها منذ بداية الموسم.