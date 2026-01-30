قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويجز ينفي شائعات اعتزاله الغناء.. ماذا قال؟
بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية
ستارمر يتحدى ترامب ويسعى لتعزيز علاقات بريطانيا مع الصين
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح ورمال مثيرة للأتربة حتى منتصف الأسبوع المقبل
إيران.. القبض على 115 من متزعمي وعناصر أعمال الشغب المسلح
720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم
وصول اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لمقر الاقتراع
الخارجية الروسية: ألمانيا أساءت إلى سمعتها كوسيط نزيه
منتجي الدواجن: نصدر لـ 8 دول أفريقية.. وطبق البيض انخفض 50 جنيها
موعد ليلة النصف من شعبان.. حكم صيامها وقيام ليلها
رياضة

وليد دعبس يواصل الاحتفال بفوز مودرن سبورت أمام الإسماعيلي

وليد دعبس
وليد دعبس
ياسمين تيسير

أعرب الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال الدكتور وليد دعبس إن هذا الانتصار جاء نتيجة العمل الجاد والالتزام داخل منظومة الفريق.

وتابع: أشكر اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الجيد الذي ظهروا به طوال المباراة، فالفوز على فريق كبير بحجم الإسماعيلي ليس بالأمر السهل.

وأضاف: الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو التواجد في مركز مميز يليق باسم نادي مودرن سبورت.

وأردف:نثق بشكل كامل في الجهاز الفني واللاعبين، وهدفنا الاستمرار بنفس التركيز والانضباط خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم نادي مودرن سبورت.

واختتم تصريحاته قائلًا:نسعى لمواصلة العمل بكل قوة من أجل تقديم موسم مميز وتحقيق الأهداف التي وضعناها منذ بداية الموسم.

وليد دعبس الاسماعيلي مودرن سبورت

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

امام عاشور

في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

وصفات طبيعية للبشرة

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

التدخين السلبي

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

