الغندور يكشف عن عودة ثنائي الزمالك للمران قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن عودة ثنائي الزمالك للتمرين استعداداً لمباراة المصري الأحد المقبل في كأس الكونفدرالية .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "عودة عبد الله السعيد ومحمود بنتايج لتدريبات الزمالك وإعارة جديدة للنادي الأهلي الي برشلونة حمزة عبد الكريم".

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد السويس الجديد يوم الأحد المقبل لمؤازرة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تتحرك الحافلات في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل من أمام بوابة رقم 5، للتسهيل على جماهير نادي الزمالك من أجل حضور اللقاء وموازرة الفريق.