غضب تجاه الجهاز الطبي للزمالك بسبب كثرة الإصابات

قال الإعلامي جمال الغندور، إنه سادت حالة من الغضب داخل نادي الزمالك تجاه الجهاز الطبي للفريق، نتيجة كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الفترة الأخيرة، والتى أغلبها إصابات عضلية.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، عبر مسئولو النادي عن استيائهم من أداء الجهاز الطبي، معتبرين أنه لم يقدم أي إضافة حقيقية للفريق رغم تقاضي أعضائه رواتب بالدولار، مؤكدين الحاجة لتطوير المنظومة الطبية لتفادي تكرار هذه الإصابات.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد السويس الجديد يوم الأحد المقبل لمؤازرة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تتحرك الحافلات في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل من أمام بوابة رقم 5، للتسهيل على جماهير نادي الزمالك من أجل حضور اللقاء وموازرة الفريق.



ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر اللقاء لبطاقة "Fan ID" وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب المباراة.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.