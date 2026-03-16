محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى القرين المركزي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى القرين المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت ١٤ مليون جنيه ، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لدعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوفير خدمات طبية متميزة للمترددين على المستشفي.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة إمكانات وخدمات وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى، موضحاً أنه تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة، والتي تضم غرفتين (غرفة التحكم – غرفة جهاز الأشعة المقطعية)، بما يتيح إجراء الفحوصات الطبية بدقة عالية وفي وقت قياسي، الأمر الذي يسهم في سرعة ودقة التشخيص للحالات المرضية المختلفة، ومساعدة الأطباء في وضع الخطة العلاجية المناسبة.

أضاف وكيل الوزارة أن الوحدة تضم فريقًا من الأطباء والفنيين المدربين على أعلى مستوى، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة عالية، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ قسم العناية المركزة بالمستشفى، والذي يضم ١٥ سريرًا، وأجري حواراً مع عدد من المرضى واطمأن على مستوى الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لهم، موجهاً الأطقم الطبية بضرورة تلبية كافة احتياجاتهم حتى تماثلهم للشفاء.

فيما أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بما يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من تطوير مستمر، مؤكداً حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات، مشيداً بدور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود التنمية المستدامة وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الإفتتاح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور علي شعيب مدير مستشفى القرين المركزي، وإيهاب رئيس مركز ومدينة القرين.

