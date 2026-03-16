القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل" وبرفقته آخر بالاستيلاء على لافتة إعلانية بعد سقوطها بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها ومستقلها (مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية).

وبمواجهتهما أقرا بأنه حال سيرهما تلاحظ لهما سقوط لافتة إعلانية حديدية أرضا "لسوء الأحول الجوية" فقاما بالاستيلاء عليها ونقلها بالتروسيكل وبيعها لعميل "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ،وبمواجهته أيد ما سبق ، وتم ضبط اللافتة .

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.