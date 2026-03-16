كتب بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وأمكن ضبط "المدير المسئول" ، وبحوزته (أكثر من 26 ألف مطبوع تجارى بدون تصريح أو تفويض)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها دون الحصول على التراخيص اللازمة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .