الداخلية تنظم ندوة دينية بعنوان فضل ليلة القدر ومكانتها فى الإسلام

نظم قطاع التدريب"الإدارة العامة للتدريب" ندوة دينية تثقيفية تحت عنوان (فضل ليلة القدر ومكانتها فى الإسلام) حاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور / الشحات العزازى تناول خلالها الحديث عن عظم فضل ليلة القدر ومكانتها الرفيعة فى الإسلام وكونها ليلة مباركة أُنزل فيها القرآن الكريم وهى خير من ألف شهر ، مستعرضاً ما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة وما ينبغى على المسلم إغتنامه خلالها من طاعات وعبادات بما يعزز القيم الدينية السمحة ويُرسخ معانى الإخلاص فى العمل وإعلاء مصلحة الوطن بحضور عدد من الضباط والأفراد والمجندين والموظفين المدنيين بالإدارة.

تأتى هذه الندوة فى إطار حرص وزارة الداخلية على تنظيم اللقاءات التوعوية والدينية الهادفة إلى تنمية الوعى الدينى وترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية بين رجال الشرطة.

ولاقت فعاليات الندوة إستحسان وإشادة جميع الحضور ، بما يعكس أهمية مثل تلك الفعاليات فى إعلاء القيم الإيجابية ومعانى الإنتماء والولاء للوطن.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالدور المجتمعى وتنمية الوعى الدينى المستنير لأعضاء هيئة الشرطة..