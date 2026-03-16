حادث مأساوي ينهي حياة شاب على طريق شنوان | وشاهد عيان: توفي فور وصوله المستشفى

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه إثر حادث تصادم وقع أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق شنوان الباجور بمحافظة المنوفية.

وقد وقع الحادث بشكل مفاجئ على الطريق، ما أدى إلى إصابة الشاب إصابات بالغة، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المارة وسكان المنطقة القريبة من موقع الحادث.

وفي هذا الصدد، قال أحمد الشافعي، أحد شهود العيان وجار الضحية بالمنوفية، إن محمد سعد شديد كان جاري بالمنوفية، وكان عمره 22 عام، كان محبوب وطيب مع كل من حوله، ووصلنا خبر أنه عمل حادثة على الطريق.

وأضاف الشافعي- خلال تصريحات بـ "صدى البلد"، أنه تم نقل شديد فورا إلى المستشفى بعد وقوع الحادث مباشرة.

وأشار الشافعي: "لكن بعد وصوله إلى المستشفى وفحصه من قبل الأطباء، أكدوا أنه توفي فور وصوله متأثرا بإصاباته الناتجة عن الحادث".

وبحسب شهود عيان، فقد وقع التصادم أثناء سير الشاب بدراجته النارية على الطريق، حيث فوجئ الحاضرون بوقوع الحادث، فتجمع عدد من المواطنين في مكان الواقعة لمحاولة تقديم المساعدة له والاطمئنان على حالته في تلك اللحظات الحرجة.

وعلى الفور تم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى شبين الكوم في محاولة لإنقاذ حياته وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة له، كما جرى في الوقت ذاته إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف مصدر أن الشاب كان في مقتبل العمر قبل أن يلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي تعرض لها نتيجة الحادث.

وأضاف المصدر أن الأطباء حاولوا التعامل مع حالته فور وصوله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته الخطيرة، حيث لم تفلح محاولات إنقاذه بعد تعرضه للحادث.

والجدير بالذكر، أن باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث، مع إنهاء الأوراق الرسمية تمهيدا لتسليم الجثمان إلى أسرته ودفنه في مقابر العائلة.