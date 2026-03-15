إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم ، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه في مياه ترعة جانبية بطريق كوم حمادة ـ مليحة بمحافظة البحيرة، وتم انتشال التروسيكل من المجرى المائي ونقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي لتلقي العلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة مجاورة لطريق كوم حمادة - مليحة بنطاق مركز كوم حمادة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة انقلاب تروسيكل بمياه ترعة جانبية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- ميادة سعدون عبد الرازق منسى، 19 عاما، محمد أيمن حمادة، 19 عامًا، سحر محمد البرى، 45 عامًا، ربة منزل، محمد فاروق الشموتي، 21 عاما، حبيبة أيمن الشموتي، 14 عاما، محمد رضا عطية، 18 عاما، وجميعهم مقيمون مركز كوم حمادة مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.