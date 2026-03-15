قبل الإفطار.. فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل منزلها في البحيرة

أنهت فتاة حياتها شنقًا في نهار رمضان ، بإحدى قرى مركز كوم حمادة بالبحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بتلقيه بلاغًا من أهالى قرية كفر بولين التابعة لدائرة المركز بالعثور على جثة فتاة متوفاة داخل منزلها في ظروف غامضة.

بالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث العثور على جثة علا. ع. ج، 20 عاما، ربة منزل، معلقة بواسطة حبل بسقف حجرتها ومتوفاة، وبسؤال أهليتها قرروا مرورها بحالة اكتئاب ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاتها.

تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.