الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع برتوكول تعاون بين شركة قناة السويس للاستزراع المائي وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أ.ح/ الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين شركة قناة السويس للاستزراع المائي إحدى الشركات التابعة للهيئة، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، والمهندسة ليلي فرج عبد الجليل مدير عام البحيرات المرة والتمساح، وعدد من قيادات الهيئة والجهاز، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تحقيق التكامل بين الجانبين وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجالات التدريب والتكريك وأعمال البنية التحتية وغيرها.

يتضمن بروتوكول التعاون بين هيئة قناة السويس وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عدداً من محاور التعاون، في مقدمتها تدريب الصيادين العاملين على مراكب الصيد التابعة لهيئة قناة السويس، ورفع كفاءتهم المهنية وفق أحدث أساليب الصيد الآمن والمستدام، كما يشتمل على تأهيل المزارع السمكية التابعة للهيئة للحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي، بما يتيح فرص التصدير ويدعم القيمة المضافة للمنتجات.

وينص الاتفاق كذلك على إنشاء نظام إدارة جودة متكامل بهيئة قناة السويس بمصنع فرز وتعبئة وتجهيز وتجميد الأسماك، إلى جانب تدريب العاملين على طرق التحاليل المعملية الحديثة، وتقديم الخدمات المعملية والتحليلية للمواقع الإنتاجية ومشروعات الاستزراع السمكي، وفق أفضل الممارسات القياسية المعتمدة.

كما يمتد التعاون ليشمل قيام الجهاز بمد المزارع التابعة للهيئة بالزريعة البحرية، حيث يمتلك الجهاز مفرخات متخصصة في زريعة الدنيس والقاروص والبلطي الأحمر.

وفي مجال تنمية المسطحات المائية، يتضمن البروتوكول التنسيق والتعاون في أعمال تطوير وتطهير البحيرات، بما يسهم في الحفاظ على المخزونات السمكية وتحسين البيئة المائية، كما يشمل تطوير موانئ الصيد البحرية بما يتناسب مع المواصفات الأوروبية وأحجام مراكب الصيد المختلفة، مع رفع كفاءة تلك الموانئ.

وفي إطار دعم خطط التطوير المستقبلية، ينص البروتوكول على التنسيق المسبق بشأن أعمال هيئة قناة السويس المرتبطة بأنشطة الأرصفة والسفن والقاطرات قبل وضع الخطط والاستراتيجيات، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق التكامل.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مُعرباً عن ثقته في أن تثمر الشراكة مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في تسريع وتيرة تنفيذ خطط العمل المشتركة لدعم جهود تنمية الثروة السمكية.

وأشار رئيس الهيئة إلى اعتزام الهيئة مواصلة مشاركتها الفعالة مع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ استراتيجية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية عبر تطهير و تطوير البحيرات المصرية، حيث شاركت هيئة قناة السويس بالفعل في المشروع القومي لتطوير بحيرات البرلس وإدكو والبردويل من خلال القيام بأعمال التطهير والتكريك ورفع كفاءة البنية التحتية المرتبطة بها، بما أسهم في تحسين جودة المياه وزيادة الإنتاج السمكي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأضاف الفريق ربيع أن بروتوكول التعاون يفتح آفاقا جديدة لاستكمال خطط تطوير شركة قناة السويس للاستزراع المائي التابع للهيئة عبر اعتماد منظومة الجودة بالشركة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام تصدير منتجات الشركة للأسواق الخارجية، ويعزز قدرتها على المنافسة بما ينعكس إيجاباً على زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.

من جهته، ثمن اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الدور المجتمعي والتنموي لهيئة قناة السويس وحرصها الدائم على تطوير البحيرات ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال ما تمتلكه من إمكانات فنية وخبرات بشرية بما يثمر عن حماية الثروة السمكية المصرية وتنميتها بصورة علمية ومدروسة.

وأضاف المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن الجهاز سيعمل بموجب بروتوكول التعاون على نقل خبراته من خلال عقد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة قطاع المصايد الطبيعية والتأكد من تطبيق معايير الجودة والاعتماد الدولي خلال المراحل المُختلفة بدءاً بمرحلة الاستزراع بأحواض الشركة ثم مراحل التجهيز والتعبئة والفرز بمصنع تعبئة وتغليف الأسماك ضمن خطة طموحة تتبناها الهيئة لوضع المشروع في مكانة متقدمة ضمن مشروعات الاستزراع السمكي عالمياً.

وقع بروتوكول التعاون المهندس/ السيد محمد إسماعيل شلبي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي ممثلاً عن هيئة قناة السويس، والسيد/ أحمد نبوي بحيري مدير منطقة الإسماعيلية بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

