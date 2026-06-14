ماشي عكس .. القبض على قائد سيارة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو أحد الأشخاص المقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 29 أبريل الماضي، أثناء سيره بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.