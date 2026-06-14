اغتيال القيادي بحزب الله علي موسى دقدوق مسؤول ملف الجولان

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال نجح في اغتال القيادي بحزب الله علي موسى دقدوق مسؤول "ملف الجولان".

وأشار ال‏إعلام الإسرائيلي إلى أن "علي موسى دقدوق" القيادي بحزب الله أصيب بغارة السبت الماضي وتوفي متأثرا بجراحه.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 7 عناصر من حزب الله زاعمًا بأنهم كانوا ينشطون من نفق في جنوب لبنان، وذلك في غارات جوية هذا الأسبوع.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جنود احتياط من اللواء 551 للمظليين رصدوا خليتين مسلحتين من حزب الله تخرجان من النفق، الذي كان يستخدمه الحزب لتخزين الأسلحة وتنفيذ الهجمات.. حسبما جاء في نص البيان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العناصر قُتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات بطائرات مسيرة مفخخة، مضيفًا أن القوات عثرت على أسلحة ومعدات بالقرب من النفق بعد ذلك.