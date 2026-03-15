نائب محافظ الإسكندرية تزور السيدة المصــ ـابة بحادث انهــ ـيار عقار

قامت الدكتورة أميرة ياسين نائب محافظ الإسكندرية، بزيارة الحالة المصابة جراء حادث انهيار عقار، والتي تتلقى الرعاية الطبية بمستشفى جمال حمادة، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم الطبي اللازم لها.

وخلال الزيارة، اطمأنت الدكتورة أميرة يسن ،على استقرار الحالة الصحية للسيدة (هـ.م) البالغة من العمر 40 عامًا، كما استمعت إلى شرح من الفريق الطبي حول تطورات حالتها وخطة العلاج المقدمة لها، مؤكدةً ضرورة توفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تمام تعافيها. كما التقت بأسرة المصابة، وقدمت لهم خالص العزاء والمواساة في وفاة الطفل (ج.ج) البالغ من العمر 7 سنوات، والذي توفي متأثرًا بإصابته بمستشفى الجمهورية، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابة.

وفي السياق ذاته، شدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية المعنية بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لموقع العقار، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان أمن وسلامة المارة، مع إقامة حواجز بمحيط العقار لحماية المواطنين، والتعامل الفوري مع الأجزاء التي قد تمثل خطورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

جاءت الزيارة بحضور، كلٌّ من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ووكيل مديرية الشؤون الصحية، ومديرة مستشفى جمال حمادة.