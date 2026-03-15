توفيت في حادث أليم.. كفر الشيخ الأزهرية تنعى طالبة معهد عبده الفقي

نعت منطقة كفر الشيخ الأزهرية والعاملين بها بقيادة فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة؛ بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره وفاة الطالبة أمل حسين النحاس، طالبة الصف الخامس الابتدائي بمعهد عبده الفقي الابتدائي، التابع لإدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية، والتي وافتها المنية اليوم إثر حادث أليم.

ودعا مسؤولو المنطقة الأزهرية المولى -العلي القدير- أن يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، ولا نقول إلا ما يُرضي الله عزّ وجل.. «إنّا لله وإنّا إليه راجعون».