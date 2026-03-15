محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات عيد الفطر المبارك.. صور

ترأس المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، وقيادات القطاعات والأجهزة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ كفرالشيخ رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع فتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام المواطنين والعمل على نظافتها وتجهيزها لاستقبال الرواد، وتكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن والمراكز، وتحقيق الانضباط المروري ومتابعة المواقف وسيارات نقل الركاب.

شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار التنسيق مع مديرية الأوقاف والأجهزة الأمنية بشأن تجهيز ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والبالغ عددها 412 ساحة على مستوى المحافظة، مع التأكد من الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، وحظر استخدام أي ساحات غير مرخص لها، مع تحديد خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة، وضرورة تواجد الأئمة قبل صلاة العيد بساعة على الأقل للإشراف على الساحات.

أكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة الإشغالات والتعديات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة، مع سرعة استكمال أعمال الرصف والإنارة وتحقيق السيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، وضبط السيارات المخالفة.

كما وجه بمتابعة إزالة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، والتصدي لتلك التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد خلال فترة إجازة العيد بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية وجهات الولاية.

وفي إطار الاستعدادات لتوفير الخدمات للمواطنين، شدد محافظ كفرالشيخ على تأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وإلغاء الإجازات للعاملين بها، وتواجد الأطباء والأطقم الطبية بنظام النوباتجيات على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتوفير سيارات إسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع في الحالات الطارئة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة، من خلال حملات مشتركة تضم الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، لتكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية للتأكد من صلاحية السلع الغذائية وزيادة المعروض منها خاصة السلع الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات الكافية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع طرح كميات إضافية من السلع الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات العيد بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة.

كما شدد على تكثيف حملات التفتيش على المخابز لضمان توفير الخبز بالمواصفات والجودة المطلوبة وبالكميات الكافية للمواطنين، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات والصلاحية، والاستعانة بشرطة المرافق لتنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وإخلاء الأرصفة لتحقيق السيولة المرورية.

ووجه محافظ كفرالشيخ بتفعيل نقاط الرقابة بالأسواق والتي تضم مفتش تموين وطبيب بيطري ومفتش صحة وإداري من الوحدة المحلية، للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وردع التجار المتلاعبين بالأسعار، مع الاهتمام بنظافة الحدائق العامة وتجهيزها لاستقبال الأطفال خلال العيد، وإزالة المخلفات أولًا بأول، وتنفيذ حملات لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض والبعوض بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية.

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات، للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى والبلاغات والعمل على حلها فورًا، على أن تعمل غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وخصصت المحافظة الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473220792 لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات تضر بمصلحة المواطنين، مع توفير نوباتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام للتدخل في حالات الحوادث والطوارئ.

وفيما يخص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كلف محافظ كفرالشيخ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتواجد نوباتجية بالمركز الرئيسي للشركة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، إلى جانب تواجد نوباتجية كيميائي وفني بالمركز الرئيسي وأخرى بكل محطة على مدار 24 ساعة، مع توفير مشرف فني وطاقم صيانة وسيارات طوارئ ومعدات بكل محطة، ومتابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة لضمان توافر مياه الشرب النظيفة للمواطنين، خاصة بالمخابز والمرافق العامة.

كما وجه محافظ كفرالشيخ مديرية الشئون الصحية بتشديد الرقابة على مصانع وأماكن عرض الأسماك المملحة والمدخنة وسحب عينات منها للتحليل، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري، مع تكثيف المرور على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة، وتنظيم نوباتجيات بإدارات الصيدلة لتوفير أدوية الطوارئ، وبنك الدم الرئيسي لتوفير فصائل الدم للحالات الحرجة، بالإضافة إلى تنظيم نوباتجيات بالمعمل المشترك بكفرالشيخ ودسوق لاستقبال العينات المختلفة.

كما وجه محافظ كفرالشيخ رئيس الشركة القابضة للكهرباء بإنشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات وهندسات الكهرباء لمواجهة أي أعطال طارئة، والعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة، مع تجهيز المخازن بكافة المهمات المطلوبة، وتوفير السيارات ووسائل الاتصال اللاسلكية، وتجهيز وحدات الطوارئ (الديزل) والمحولات المتنقلة بالمناطق الحيوية خاصة المرافق العامة والمستشفيات.

وكلف محافظ كفرالشيخ مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع الأساسية ومراقبة الأسعار وضبط السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، مع إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، ومتابعة توفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه.

وفي ختام الاجتماع، قدم محافظ كفرالشيخ التهنئة لأبناء المحافظة والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.