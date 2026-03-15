الطب البيطري: تحصين 27 كلبًا ضد السعار في كفر الشيخ

تواصل مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ جهودها المكثفة لتنفيذ خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للسيطرة على مرض السعار والوقاية منه.

يأتي هذا تنفيذاً لـ "استراتيجية مصر خالية من السعار 2030" وتفعيلاً للقانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وفي هذا السياق، قامت الإدارات البيطرية بتحصين 27 كلباً حراً، شملت: 11 بمركز كفر الشيخ، 6 بمركز مطوبس، 5 بمركز بيلا، و5 بمركز دسوق، وذلك ضمن الحملات الوقائية المستمرة بمختلف مراكز المحافظة.

ومن جانبه، شدد الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية لرفع وعي المواطنين بمخاطر مرض السعار، مؤكداً أهمية ترخيص وتحصين الكلاب المملوكة للأفراد كالتزام قانوني وصحي، مع استمرار حملات التحصين الميدانية لضمان حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة.