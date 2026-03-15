تمتلك تاريخاً وطنياً مشرفاً.. محافظ كفر الشيخ يهنئ الفيوم بعيدها القومي

تقدم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، وإلى أبناء محافظة الفيوم الكرام، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، تخليداً لذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919 بقيادة الزعيم حمد باشا الباسل.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن محافظة الفيوم تُعد من المحافظات العريقة التي تمتلك تاريخاً وطنياً مشرفاً، إلى جانب ما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية وأثرية متميزة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والاقتصاد في مصر.