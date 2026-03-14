نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الأنشطة الرمضانية بنادي سيتي كلوب| صور

شهد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، فعاليات ختام الأنشطة الرمضانية لمديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة كفرالشيخ، والتي شملت تتويج الفريق الفائز في نهائي الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم، وتكريم حفظة القرآن الكريم في المسابقة الدينية التي نظمها اتحاد مراكز شباب مصر على مدار شهر رمضان المبارك، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاها تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، وعروض الكاراتيه لأبطال الهيئات الشبابية والرياضية، تلتها المباراة النهائية للدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم بين فريقي الرغامة بمركز الرياض وغرب تيرة بمركز الحامول، ثم تكريم الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم، وتكريم الفريق الفائز بالمركز الأول في نهائي الدورة الرمضانية .

وسلم الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ كأس الدورة الرمضانية لفريق غرب تيرة الفائز باللقب وكأس الدورة الرمضانية، وقد شهدت منافسات الدورة مشاركة فرق من مختلف الإدارات الفرعية بالمحافظة، وأسفرت التصفيات عن صعود 12 فريقًا إلى الأدوار النهائية، حتى وصل إلى المباراة النهائية بين فريقى الرغامة من مركز الرياض وغرب تيرة من مركز الحامول التى انتهت بتتويج غرب تيرة بالمركز الأول .

كما كرم نائب المحافظ الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم بالمحافظة التي نظمها اتحاد مراكز شباب مصر على مدار الشهر الكريم، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم في حفظ كتاب الله، وتشجيعًا لهم على مواصلة الاجتهاد والتميز، شارك في المسابقة 120 متسابقًا من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، للتنافس على حفظ نصف القرآن الكريم والقرآن كاملًا، وصعد إلى النهائيات 24 متسابقًا، بالإضافة إلى اثنين من ذوي القدرات الخاصة، وتم تصعيد 6 متسابقين من مختلف الأعمار لتمثيل المحافظة في المسابقة النهائية لاتحاد مراكز شباب مصر بالقاهرة.

وفي سياق متصل، وجه محافظ كفر الشيخ التهنئة لفريق مركز شباب غرب تيرة الفائز بالبطولة الرمضانية، كما وجه التهنئة لحفظة كتاب الله ولأسرهم، تقديرًا لما يبذلونه من جهد في سبيل حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه، وترسيخًا لدور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأبناء، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم ورعاية النماذج المتميزة من أبنائها في مختلف المجالات.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى متابعة الأنشطة الشبابية والرياضية، وتشجيع ودعم الموهوبين والمتميزين من أبنائنا، موضحًا أن هذه الفعاليات تسهم في صقل مهارات الشباب وإبراز قدراتهم الرياضية والثقافية، مؤكدًا دعم جميع الدورات والمسابقات التي تنظمها مراكز الشباب لتعزيز روح التنافس والتميز.

من جانبه، أشاد نائب المحافظ بمعارض المنتجات التي أقيمت في إطار الاحتفالية، ومن بينها معرض المنتجات اليدوية والتراثية من صنع متدربي الشعب التجريبية للنشء، ومعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة من القطع الفنية للكليم اليدوي والمنتجات اليدوية الناتجة عن الورش التدريبية للوحدات الإنتاجية للنشء بمراكز الشباب، ومعرض منتجات أندية الفتاة بمراكز الشباب من الريزن، وأعمال الديكوباج، والقطع الفنية المطعمة بالصدف، وأعمال الأرابيسك وغيرها من المنتجات التراثية المصممة بأيدي عضوات أندية الفتاة والمرأة، بالإضافة إلى معرض الفنون التشكيلية بريشة مبدعي مركز الفنون التشكيلية.