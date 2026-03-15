رمضان كريم ورشة فنية لرسم الفانوس بـ متحف كفر الشيخ

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة فنية بالتعاون مع أحد قصور الثقافة بعنوان" رمضان كريم" لرسم فانوس رمضان ولتلوين زينة رمضان، وذلك في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

أوضحت إدارة متحف كفر الشيخ، أننا نعمل على مدار العام في نشر الوعي الثقافي والآثري، في العديد من الفعاليات التى تهم المصريين.

يُذكر أن متحف كفر الشيخ يُعد النافذة التي تسلّط الضوء على التراث الثقافي والحضاري لمحافظة كفر الشيخ، باعتبارها إحدى أهم محافظات الوجه البحري من الناحية الأثرية، حيث تحتوي على العديد من المواقع الأثرية التي ترجع إلى مختلف العصور، من أبرزها مدينتا بوتو وسخا.

وترجع فكرة إنشاء المتحف إلى عام 1992، عندما خصصت المحافظة قطعة أرض لبنائه.

وفي عام 2017، تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة كفر الشيخ، وافتتحه رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس عام 2020.

ويتكوَّن المتحف من طابق واحد، يعرض مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في مدينة بوتو القديمة وغيرها من المواقع الأثرية بكفر الشيخ، بالإضافة إلى عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة، مثل الطب البشري والبيطري والصيدلة، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري.

ويضم المتحف قاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية، والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.