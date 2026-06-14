11 جنيها انخفاضا في كرتونة البيض.. واستمرار تراجع المكرونة والسكر والدقيق| أسعار السلع اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم الأحد 14 يونيو 2026 موجة من التراجعات شملت عددًا من السلع الأساسية وعلى رأسها البيض والمكرونة والسكر والدقيق والعدس فيما سجلت بعض الأصناف زيادات محدودة أبرزها الأرز المعبأ وعدس أصفر معبأ وزيت عباد الشمس.

أبرز انخفاضات أسعار السلع اليوم

بدأت التراجعات من سوق البيض حيث انخفض سعر كرتونة البيض بنحو 10.6 جنيه ليسجل متوسط 95.3 جنيه للكرتونة.

وتراجع سعر كرتونة البيض البلدي بقيمة 5.23 جنيه ليسجل 121.52 جنيه

وانخفض سعر البيضة البلدي بنحو 35 قرشًا لتسجل 4.83 جنيه

وتراجع سعر البيضة البيضاء بقيمة 25 قرشًا لتسجل 4.19 جنيه

وسجلت البيضة الحمراء انخفاضًا قدره 16 قرشًا لتبلغ 4.4 جنيه

وفي السلع الغذائية الأساسية تراجع سعر المكرونة المعبأة 400 جرام بقيمة 4.87 جنيه ليسجل 23.86 جنيه

انخفض سعر العدس الصحيح بقيمة 7.6 جنيه ليسجل 63.33 جنيه للكيلو

وتراجع سعر الفول المجروش بنحو 2.86 جنيه ليسجل 61.58 جنيه للكيلو

وانخفض سعر زيت الذرة بقيمة 2.42 جنيه ليسجل 121.19 جنيه للتر

وتراجع سعر الدقيق المعبأ بنحو 1.92 جنيه ليسجل 25.32 جنيه للكيلو

وانخفض سعر السكر المعبأ بقيمة 1.71 جنيه ليسجل 34.05 جنيه للكيلو

وتراجع سعر العدس الصحيح بقيمة 1.53 جنيه ليسجل 69.4 جنيه للكيلو

وانخفض سعر الفول المعبأ بنحو 1.38 جنيه ليسجل 61.83 جنيه للكيلو

وتراجع سعر المكرونة المعبأة كيلو بقيمة 53 قرشًا ليسجل 28.2 جنيه

وانخفض سعر المكرونة السائبة بنحو 58 قرشًا ليسجل 25.77 جنيه للكيلو

الزيادات في أسعار السلع اليوم

ارتفع سعر زيت عباد الشمس بقيمة 92 قرشًا ليسجل 102.14 جنيه للتر

وزاد سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو 45 قرشًا ليسجل 69.17 جنيه للكيلو

وارتفع سعر الأرز المعبأ بقيمة 27 قرشًا ليسجل 34.87 جنيه للكيلو

وسجل زيت عباد الشمس من فئة أخرى زيادة طفيفة بلغت 5 قروش ليسجل 101.27 جنيه للتر

أسعار أبرز السلع الأساسية اليوم

كرتونة البيض 95.3 جنيه

كرتونة البيض البلدي 121.52 جنيه

السكر المعبأ 34.05 جنيه للكيلو

الأرز المعبأ 34.87 جنيه للكيلو

الدقيق المعبأ 25.32 جنيه للكيلو

الفول المعبأ 61.83 جنيه للكيلو

العدس الصحيح 63.33 جنيه للكيلو

المكرونة المعبأة 28.2 جنيه للكيلو

زيت عباد الشمس 102.14 جنيه للتر

زيت الذرة 121.19 جنيه للتر.