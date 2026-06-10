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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاضات قوية.. البيض يتراجع من جديد 5 جنيهات.. وتراجع أسعار السكر والدقيق والمكرونة .. أسعار السلع اليوم

أسعار السلع في الأسواق اليوم الأربعاء
أسعار السلع في الأسواق اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية تراجعات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 في مقدمتها البيض والمكرونة والسكر والدقيق والشاي ما منح المستهلكين بعض الهدوء بعد موجات من التقلبات السعرية خلال الأشهر الماضية وفي المقابل سجلت سلع محدودة زيادات طفيفة أبرزها العدس والزيوت بينما تصدرت المكرونة المعبأة والبيض قائمة أكبر الانخفاضات المسجلة في الأسواق.

أبرز السلع التي تراجعت أسعارها اليوم

تراجع سعر البيض للكرتونة بقيمة 5.86 جنيه ليسجل 108.37 جنيه بنسبة انخفاض 5.13%

وهبط سعر البيض البلدي للكرتونة بقيمة 2.77 جنيه ليسجل 124.62 جنيه 

كما تراجعت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بقيمة 3.45 جنيه لتسجل 24.46 جنيه بنسبة تراجع 12.36% وهي أكبر نسبة انخفاض بين السلع.

انخفض سعر الشاي السائب بقيمة 8.18 جنيه ليسجل 235.68 جنيه للكيلو.

أسعار البقوليات

وتراجع العدس المعبأ صحيح بقيمة 4.6 جنيه ليسجل 62.88 جنيه بنسبة انخفاض 6.82%

انخفض سعر الدقيق المعبأ بقيمة 1.08 جنيه ليسجل 25.25 جنيه للكيلو بنسبة تراجع 4.1%

تراجع سعر السكر المعبأ بقيمة 1.05 جنيه ليسجل 34.17 جنيه للكيلو بنسبة انخفاض 2.98%

هبط سعر الفول المعبأ مجروش بقيمة 0.99 جنيه ليسجل 61.98 جنيه للكيلو

البقوليات

وتراجع سعر شاي العروسة 40 جرام بقيمة 0.59 جنيه ليسجل 10.59 جنيه للعبوة

هبط سعر شاي ليبتون 40 جرام بقيمة 0.42 جنيه ليسجل 12.63 جنيه للعبوة

سعر البيض اليوم

وانخفض سعر البيضة البيضاء إلى 4.39 جنيه بتراجع 0.20 جنيه

وتراجع سعر البيضة الحمراء إلى 4.63 جنيه بانخفاض 0.23 جنيه

وهبط سعر البيضة البلدي إلى 4.89 جنيه بانخفاض 0.27 جنيه

السلع التي ارتفعت أسعارها اليوم

ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ بقيمة 3.48 جنيه ليسجل 69.97 جنيه للكيلو بنسبة زيادة 5.23%

وصعد أحد أصناف العدس المعبأ صحيح بقيمة 2.37 جنيه ليصل إلى 69.85 جنيه للكيلو بنسبة زيادة 3.51%

وارتفع سعر زيت عباد الشمس بقيمة 1.73 جنيه ليسجل 102.39 جنيه للتر

كما زاد سعر زيت عباد الشمس في صنف آخر بقيمة 0.44 جنيه ليصل إلى 101.10 جنيه للتر

وارتفع سعر زيت الذرة بقيمة 1.38 جنيه ليسجل 122.20 جنيه للتر

وزاد سعر الأرز المعبأ بقيمة 0.41 جنيه ليسجل 35.15 جنيه للكيلو

أسعار أبرز السلع الغذائية اليوم

الأرز المعبأ 35.15 جنيه للكيلو

السكر المعبأ 34.17 جنيه للكيلو

الدقيق المعبأ 25.25 جنيه للكيلو

الفول المعبأ 61.22 جنيه للكيلو

العدس الأصفر المعبأ 69.97 جنيه للكيلو

زيت عباد الشمس 102.39 جنيه للتر

زيت الذرة 122.20 جنيه للتر

البيض الأبيض 108.37 جنيه للكرتونة

البيض البلدي 124.62 جنيه للكرتونة

الشاي 235.68 جنيه للكيلو.

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